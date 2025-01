Bildrechte: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt

Rechtsextremismus AfD übernimmt Kontrolle über Parteijugend

30. Januar 2025, 15:03 Uhr

Die AfD baut einen neuen Jugendverband auf, um den Partei-Nachwuchs unter Kontrolle zu halten. Was aus der bisherigen Jugendorganisation wird, zeigt sich am Wochenende in der Stadthalle Apolda.