"Deutschland. Aber normal." Der AfD-Wahlkampfslogan legt nahe, dass die Partei neuerdings gerne in einem Atemzug mit Normalität genannt werden möchte. Doch der Dresden-Parteitag beweist: "AfD. Aber normal." – das ist einfach ein Widerspruch in sich.

So hatte Parteichef Jörg Meuthen für den Beschluss der Delegierten, allen Ernstes die Forderung nach dem Austritt aus der Europäischen Union ins Wahlprogramm zu schreiben, nur noch Kopfschütteln übrig. Lange Staus bei der Fahrt in den Urlaub wegen geschlossener Grenzen, mühsamer Umtausch der wiedereingeführten D-Mark beim Mallorca-, Italien- oder Frankreich-Urlaub, Niedergang der deutschen Wirtschaft wegen des Ausstiegs aus dem EU-Binnenmarkt – so stellt sich die AfD also "Normalität" vor.

Wie sie das den deutschen Wählerinnen und Wählern verkaufen will, die im Grundsatz der EU wohlgesonnen sind, bleibt ihr Geheimnis. Hatte doch selbst die rechtsextreme Marine Le Pen in Frankreich zuletzt erkannt, dass ein Ausstieg aus dem Euro oder der Austritt aus der Europäischen Union zu unpopulär sind, als dass man dies ernsthaft weiter fordern sollte.

Doch nicht nur mit dem "Dexit" rollt die AfD sich auf dem Wahlkampfpfad wahre Felsbrocken in den Weg. Gerade einige der von Parteirechtsaußen Björn Höcke maßgeblich gestützten Beschlüsse werden AfD-Politiker in Fernsehtalkshows absehbar in die Defensive bringen. Dazu gehört auch, dass die Partei jegliche Pflicht, ob zum Impfen, zum Testen oder gar zum Tragen einer Maske, ablehnt. Pandemie-Bekämpfung? Nicht so wichtig, so lautet die Botschaft.