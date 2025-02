Die AfD und die Linke haben zusammen eine sogenannte Sperrminorität im Bundestag. Nach dem vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl – und dem damit verbundenen Ausscheiden von BSW und FDP – erreichen die beiden Parteien zusammen über ein Drittel der Sitze (216 von 630) im Parlament. Wichtige Vorhaben, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen, können also nur mit Stimmen von Linken oder AfD umgesetzt werden. Dazu gehören etwa ein Sondervermögen für die Verteidigung oder eine Reform der Schuldenbremse. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit beiden Parteien.

Union, SPD und Grüne kommen auf 413 Sitze oder 65,55 Prozent aller Abgeordneten. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock haben nun darauf gedrängt, dass der Bundestag noch in alter Zusammensetzung mit einer Zweidrittelmehrheit die Schuldenbremse reformiert. Diese Möglichkeit bestünde, bevor der neugewählte Bundestag spätestens am 25. März zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt – und damit den alten ablöst. Es werde mehr Geld für Verteidigung und für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft erforderlich sein, so Habeck.