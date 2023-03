Zuvor hatten der Polizei zufolge bei einer anderen Demonstration rund 1.200 Menschen friedlich in der Innenstadt und am Messegelände protestiert, wo das AfD-Treffen stattfand.

Die AfD Baden-Württemberg war am Samstag zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen mehrere Hundert Mitglieder der Oppositionspartei teil. Am Samstag verabschiedete die AfD mehrere Resolutionen, unter anderem zum Ukraine-Krieg.