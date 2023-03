Im badischen Offenburg ist es aufgrund des AfD-Landesparteitages zu Demonstrationen und einem großen Polizeieinsatz gekommen. In Folge der Proteste sind den Polizeiangaben nach drei Demo-Teilnehmende und zwei Polizisten verletzt worden, drei der Personen mussten demnach anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Weitere 20 Beamte seien bei den Ausschreitungen leicht verletzt worden.

Polizeibeamte sind wegen Verletzungen durch Rauchgasentwicklung später behandelt worden. Bildrechte: dpa

Am Samstagabend teilte die Polizei mit, dass sie die Identität von über 400 Teilnehmenden einer unfriedlichen Demonstration habe feststellen können. In mehr als 200 Fällen habe es einen Platzverweis gegeben.



Die Beamten erklärten, Teilnehmer der Demonstration hätten jegliche Angebote zur Zusammenarbeit abgelehnt und Polizisten körperlich angegriffen. Einem dpa-Reporter zufolge kam es zum Einsatz von Schlagstöcken gegen die Demonstrierenden. Zwischenzeitlich brannte es laut Polizei auch an einer Stelle.