Jetzt ist es amtlich. Tino Chrupalla und Alice Weidel sind die neuen Bundessprecher der AfD. Ermöglicht von einem Mann, der sich den gesamten Parteitag über als Anwalt der Basis stilisierte: Björn Höcke. Der Thüringer Rechtsextremist trat den Beweis an, dass der rechtsextreme Flügel zwar aufgelöst ist, aber man mit seiner Hilfe in der AfD immer noch Wahlen gewinnen kann.

Der Plan war lange angelegt und scheint jetzt aufzugehen. Heimspiel gewonnen, Tino Chrupalla hat es geschafft. In der Riesaer Sachsen-Arena brandet Jubel auf, ein Jubel der Erleichterung. Die Hälfte der Delegierten ist aufgestanden, fast ein Drittel verlässt den Saal, um erst einmal Luft zu holen. So fühlt sich ein weiterer Rechtsruck in der AfD an.