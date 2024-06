Die AfD hat in Essen ihren Bundesparteitag fortgesetzt. Am zweiten und letzten Tag geht es unter anderem um die außenpolitische Ausrichtung der Partei etwa mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. In einer Resolution, hinter der auch Parteichefin Alice Weidel steht, heißt es, Deutschland müsse sich stärker von der US-Außenpolitik emanzipieren. Gefordert wird ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine.