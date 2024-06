In einer Resolution, hinter der auch Parteichefin Alice Weidel steht, hieß es, Deutschland müsse sich stärker von der US-Außenpolitik emanzipieren. Gefordert wurde auch ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine. Der russische Überfall auf die Ukraine wird in der Resolution verurteilt. Die Eskalation in der Ukraine sei jedoch in den vergangenen Jahren durch die Außenpolitik verschiedener westlicher Staaten begünstigt worden, heißt darin.