Die Wahl der beiden Vorsitzenden soll am Samstag erfolgen. Ursprünglich war sie bereits für Freitag geplant. Am Abend stimmte jedoch eine Mehrheit dafür, den Tagesordnungspunkt auf den nächsten Tag zu verschieben. Der nach dem Rücktritt von Jörg Meuthen alleinige Parteichef Tino Chrupalla strebt seine Wiederwahl an. Als mögliche Ko-Vorsitzende war die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel im Gespräch, die ihre Ambitionen zunächst aber bedeckt hielt.