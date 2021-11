Forscher des IDZ hatten mit Kollegen in München und Bielefeld untersucht, ob es in den 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland einen Zusammenhang zwischen dem AfD-Zweitstimmenanteil bei der Bundestagswahl 2017 und dem Anstieg von Corona-Infektionszahlen in den Wellen vom Frühjahr und Herbst 2020 gab. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass in Kreisen und kreisfreien Städten mit hohen Wahlanteilen die Infektionszahlen besonders stark angestiegen sind. Faktoren wie etwa die Grenznähe einer Region, die Anzahl der Schulen oder Homeoffice-Quoten könnten als alternative Erklärungen ausgeschlossen werden.