Sachsens Innenminister Armin Schuster hat sich entsetzt über ein Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten gezeigt. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, was dort besprochen worden sein soll, erinnere an den dunkelsten Teil der deutschen Geschichte. Im Grunde gehe es um "Deportationen nach Afrika". Wenn einige AfD-Mitglieder so agierten, lasse das Rückschlüsse auf die Partei zu. An Spekulationen über ein mögliches Verbot der AfD wolle er sich nicht beteiligen, erklärte Schuster weiter. Das sei ein durch und durch juristischer Prozess und müsse vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden.