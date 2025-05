Das BfV stuft die gesamte AfD seit Freitag als gesichert rechtsextremistisch ein. Zuvor galt dies lediglich für die Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Partei möchte klagen, falls die Behörde bei ihrer Einstufung bleibt. Sollte der Verfassungsschutz einer am Freitag verschickten Abmahnung nicht Folge leisten, werde der Bundesvorstand der AfD eine bereits vorbereitete Klage mit Eilantrag gegen das Bundesamt freigeben und an diesem Montag beim zuständigen Gericht einreichen, teilte die Partei mit. Das von der AfD gestellte Ultimatum läuft am Montag um 8 Uhr ab.