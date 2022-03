Erinnerungskultur um 180 Grad verändern? Das würde aus Sicht von Reinhard Schramm bedeuten, dass er nicht darüber reden dürfe, wenn er traurig sei, weil seine Großmutter, Onkel oder Tanten in Bernburg in Gaskammern umgebracht worden sind. "Ich will doch nicht, dass ich beweint werde, oder meine Familie. Ich möchte, dass sich solche Schicksale nicht wiederholen." Außerdem sagt er, dass, wer Erinnerungskultur drehen wolle, wolle zumindest die Geschichte relativieren.

Ein weiteres Beispiel stammt vom Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider , der 2018 im Interview erklärte: "Diese Sakralisierung, diese Sakralisierung des Holocaust, die halte ich für hochgradig irrational." Inzwischen ist Tillschneider zum Vizechef der Partei in Sachsen-Anhalt aufgestiegen und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Nächstes Beispiel: Der Thüringer AfD-Politiker Torben Braga spricht 2018 im Interview mit MDR exakt vom so genannten "Schuldkult" – ein Begriff aus dem Neonazi-Jargon.

Solche Begriffe und Aussagen kennt Professor Dr. Gideon Botsch seit Jahrzehnten aus der rechtsextremen Szene. Der renommierte Antisemitismus-Forscher vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam sagt, dass mit dem Begriff "Schuldkult" behauptet wird, dass die deutsche Geschichte auf NS-Verbrechen reduziert werde. Die Realität sehe aber anders aus: Die Lehrpläne an den Schulen beschäftigten sich längst nicht nur mit der NS-Zeit. Und es gebe "eine Unmasse an verschiedenen Gedenkorten, historischen Aufarbeitungen, Museen, Gedenkräume, Erinnerungsräume, die ganz andere Phasen und Schichten der deutschen Geschichte memorieren. Also diese Behauptung für sich genommen, ist sozusagen schon eine absurde Behauptung."