Parteispenden Superreiche und ihre Unterstützung für die AfD

Über 1,5 Millionen Euro kamen Ende Januar auf dem Konto der AfD an. Absender war Winfried Stöcker, ein Unternehmer und Mediziner aus Schleswig-Holstein. Die Summe ist eine der größten Einzelspenden, die die Partei jemals erhalten hat. Kurz danach warb Stöcker in einem offenen Brief für die Partei. Er schrieb von einer "Herrschaft der Unfähigen" in Deutschland und beschimpfte Regierende als "ideologisch verblendete Dilettanten". Außerdem sprach er sich für eine harte Asylpolitik aus, kritisierte Klimaschutz als "Klimahysterie" und warb für Atomkraft. Alles Äußerungen, die zum Profil der AfD passen.

Hoffnung von Unternehmern in die AfD

Bildrechte: David Ausserhofer Für den Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder ist die AfD eine disruptive Partei, die mit dem bestehenden System brechen will. Offenbar, so Schroeder, gibt es Unternehmer, die sich bei den Positionen der AfD wiederfinden. "In diesem Sinne ist es erst einmal eine Übereinstimmung im Ziel, eine Übereinstimmung möglicherweise in der Methode und die Hoffnung, dass die etablierten Akteure verunsichert werden, in die Defensive kommen und sich vielleicht auch für die unterstützenden Spender neue Perspektiven ergeben", erklärt Schroeder. Das Zutrauen von finanzkräftigen Akteuren in die AfD sei gewachsen.