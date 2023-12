Zur Person: Peter Michael Huber war von 2010 bis Anfang 2023 als Richter beim Bundesverfassungsgericht tätig und wirkte dabei unter anderem am zweiten NPD-Verbotsverfahren mit, welches 2017 eingestellt wurde. Vor seiner Arbeit in Karlsruhe war Huber ein Jahr Innenminister für die CDU im Kabinett Lieberknecht in Thüringen. Seit 2002 hat er zudem den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne.

Antwort Peter Michael Huber: "Das Grundgesetz will eine Vielfalt an Parteien, damit das Volk seine politischen Präferenzentscheidungen sozusagen in möglichster Breite verwirklichen kann. Und das sieht als letztes Mittel ein Parteiverbot vor. Das hat das Verfassungsgericht in allen Entscheidungen, in denen es bisher um Parteiverbote ging, immer wieder deutlich hervorgehoben."