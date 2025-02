Der Grünen-Politiker Till Steffen sprach sich dafür aus, in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Anlauf zu unternehmen. Er gehört wie Marco Wanderwitz zu den Mitorganisatoren des Antrags. Der CDU-Politiker, der nicht Teil des neuen Bundestags sein wird, möchte sich weiterhin für ein Verbot der Partei einsetzen. "So oder so muss es mit dem Verfahren weitergehen. Die AfD radikalisiert sich weiter", so Wanderwitz.