Der scheidende Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, sprach sich für ein AfD-Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht aus. "Allein das, was an öffentlicher Beweislast gegen die AfD vorliegt, ist erdrückend groß", sagte der Grünen-Politiker der "Welt am Sonntag". Eine wehrhafte Demokratie könne ihrer eigenen Zersetzung durch Antidemokraten nicht folgenlos zuschauen.