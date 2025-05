In den vergangenen Jahren habe zudem eine Normalisierung der AfD stattgefunden, eine Gewöhnung an rechtsextreme Strukturen und Narrative. Das belegt laut Quent auch die Brüchigkeit der so genannten Brandmauer auf kommunaler Ebene. "Eine Brandmauer gibt es vielerorts schlicht und einfach nicht", sagte der Soziologe MDR SACHSEN-ANHALT nach den Kommunalwahlen in dem Bundesland im vergangenen Jahr. Es werde gemeinsam abgestimmt, gemeinsame Ziele, abseits der rechtsextremen Ziele, würden gemeinsam verfolgt. Die Vertreterinnen und Vertreter der AfD seien Nachbarn, Bekannte, in der Zivilgesellschaft aktive und geschätzte Personen, gegen die man persönlich oft nicht sagen könne. "Das ist so eine Normalisierung von unten", so der Soziologe.