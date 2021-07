"Thüringen hat etwa 1.200 Mitglieder. Allein Baden-Württemberg hat die vierfache Menge", sagt Volker Kek, Landtagskandidat der AfD in Baden-Württemberg im März, einen Tag vor der Wahl in diesem Bundesland. Die Ostverbände hätten in der Partei gar kein richtiges Gewicht. "Und die anderen, wir sind uns da einig: wir machen hier bürgerliche Politik."

Diesen müsse man aber vorhalten, dass sie mit den extremistischen Kräften in der Partei lebten. In anderen Parteien würde aus Sicht von Aussteigerin Schreiber ein radikaler Landesverband reichen, um in der ganzen Partei eine Sinnkrise auszulösen. "In der AfD lächelt man das weg und tut so, als wären 40 bis 50 Prozent Rechtsradikale in den eigenen Reihen kein Problem", meint Schreiber.