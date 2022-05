Mitte Juni kommt die AfD zu ihrem Parteitag im sächsischen Riesa zusammen. Bei dem Treffen soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Chrupalla kündigte bereits an, erneut für den Chefposten der Partei anzutreten. Mit wem er gemeinsam eine Doppelspitze anstrebt, will er in den kommenden Tagen bekanntgeben. Sollte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke kandidieren, werde er aber gegen ihn antreten, erklärte Chrupalla.

Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag war die AfD mit 5,4 Prozent nur knapp wieder in den Landtag gekommen. 2017 lag die Partei in dem Bundesland noch bei 7,4 Prozent. Die Stimmverluste reihen sich ein in eine Kette von Wahlniederlagen. In Schleswig-Holstein hatte die Partei eine Woche zuvor sogar erstmals den Wiedereinzug in einen Landtag verpasst.