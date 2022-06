Die Bundeswehr evakuierte aus Afghanistan deutsche Staatsangehörige und gefährdete Afghaninnen und Afghanen. Bildrechte: dpa

Geklärt werden soll auch, wer in der Bundesregierung und in den zuständigen Behörden für die Beurteilung der Sicherheitslage, den Bundeswehr-Abzug sowie die afghanischen Ortskräfte zuständig war. Ferner soll untersucht werden, ob Notfallpläne für rechtzeitige Evakuierungen existierten. Auch der Frage, ob einigen Beschäftigten Gehaltserhöhungen für den Fall des Verbleibs in Afghanistan in Aussicht gestellt wurden, wird nachgegangen.