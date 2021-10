Ende August hatten die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan verlassen. Zuvor hatten sich die Evakuierungen zunehmend chaotisch gestaltet. Der bei dem Einsatz beteiligte Militärpfarrer Thomas Bretz-Rieck spricht rückblickend von "moralischen Zumutungen" für die Soldatinnen und Soldaten. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst, in der Ausbildung seien sie auf Situationen wie in Kabul nicht wirklich eingestellt gewesen.

Die Soldatinnen und Soldaten hätten gelernt, mit anderen Kämpfern zu tun zu haben. "In Kabul standen aber Frauen, Männer und Kinder in Zivil vor ihnen, die in einer existenziellen, bedrohlichen, ausweglosen Lage waren", sagte Bretz-Rieck. Einzelnen seien dabei "sehr viele existenzielle Entscheidungen aufgebürdet – in der Konsequenz vielleicht über Leben und Tod". Der Einsatz hinterlasse Spuren. Gleichzeitig heiße das aber nicht, "dass man gleich einen bleibenden Schaden davonträgt".