Die erste Lufthansa-Maschine mit Evakuierten aus Afghanistan ist am Mittwochmorgen in Frankfurt am Main gelandet. Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 131 Personen an Bord. Der Airbus vom Typ A340 hatte die Passagiere in der usbekischen Hauptstadt Taschkent übernommen, wohin sie zuvor von der Bundeswehr ausgeflogen worden waren.

Insgesamt hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben bislang mehr als 260 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Ein dritter Evakuierungsflug mit 139 Menschen an Bord war am Dienstagabend in Taschkent gelandet. Sie sollen am Mittwoch mit der Lufthansa weiter nach Deutschland gebracht werden. In der Nacht musste die Bundeswehr wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen in Kabul die Evakuierungsflüge nach Usbekistan vorübergehend einstellen. Für Mittwoch sind den Angaben zufolge vier weitere Flüge nach Kabul vorgesehen.