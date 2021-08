Am und im Flughafen von Kabul sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Medienberichten zufolge starben mehrere Afghanen im Gedränge auf dem Rollfeld, als sie versuchten, in eines der Flugzeuge zu gelangen. Auf Twitter kursieren Videos, die zeigen, wie sich Menschen an die startenden Maschinen klammern und schließlich in den Tod stürzen.