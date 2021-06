An vielen Stellen in der Stadt wird auf dieses Hitzeportal hingewiesen . An großen Ein- und Ausfahrtsstraßen wurden Stadtinformationstafeln aufgestellt, die beim Überschreiten bestimmter Temperaturen mit Hinweisen versehen werden. Damit werde darauf aufmerksam gemacht, dass man es mit Hitze zu tun habe und wo man sich auf den städtischen Seiten zu dem Thema informieren kann.

Erfurt gehört damit zu den wenigen Städten in Deutschland, die einen Hitzeaktionsplan aufgestellt haben. Dabei ist spätestens seit 2003 klar, dass die Politik handeln muss. Im Sommer 2003 waren in Europa durch die Hitzewellen tausende Menschen gestorben. Länder wie Frankreich, Spanien und England begannen schon im Jahr darauf, Hitzeaktionspläne aufzustellen und umzusetzen. In Frankreich haben Städte Register mit älteren, alleinstehenden Personen eingeführt. Bei anhaltender Hitze bekommen sie Hilfe und Beratung von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern. Und: Rathäuser bieten gekühlte Räume an und versorgen jene, die sich nicht selbst helfen können.