Kampf gegen Hass und Hetze Faeser kündigt Aktionsplan gegen Rechtsextremismus an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit harten Maßnahmen gegen Rechtsextremisten vorgehen. In ihrer ersten Bundestagsrede kündigte sie einen konkreten Aktionsplan an. "Im Moment ist der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie – mit seinen mörderischen Anschlägen in Halle und Hanau, auf Walter Lübcke, vom NSU. Zu viele haben diese Gefahr jahrelang verharmlost", sagte Faeser der "Bild am Sonntag".