"Frau, Leben, Freiheit": Am 25. Dezember sind seit dem Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini 100 Tage vergangen. Die junge Kurdin wurde von der Sittenpolizei der Islamischen Republik festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam. Der Slogan "Jin, Jian, Azadî" (Frau, Leben, Freiheit) hallt seitdem nicht nur unermüdlich durch die Straßen des Iran. Die Protest- und Solidaritätswelle , getragen von der Diaspora des Landes, hat Europa längst erreicht. Im Iran wurden in der Zwischenzeit erste Todesurteile gegen Demonstranten verhängt und erste Verurteilte hingerichtet .

Samaneh kam vor fünf Jahren von Teheran nach Leipzig, um ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie hat am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, als Frau im Iran aufzuwachsen. Heute studiert die 26-Jährige Kommunikationsdesign in der Messestadt und engagiert sich zusammen mit anderen iranisch-stämmigen Studierenden des Kollektivs "Woman Life Freedom Leipzig" für Menschenrechte im Iran. Mit Demos, Ausstellungen oder Veranstaltungen wie einer Volksküche mit persischen Gerichten will die Gruppe auf die verheerenden Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland hinweisen. Aufmerksamkeit und Druck, sagt Samaneh, müsse aber auch von Seiten der Politik kommen. Denn noch immer bestimmten gefällige Wirtschaftsbeziehungen das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Iran. Das müsse enden und gezielte Sanktionen folgen, fordern Aktivistinnen wie Samaneh.