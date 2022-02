Seit 2009 will die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Kampagne "Kenn dein Limit" für die Auswirkungen von Alkoholkonsum sensibilisieren. Und tatsächlich: unter Jugendlichen ist der Trend nach Alkohol zu greifen rückläufig.

Vanessa war zwölf, als sie das erste Mal Alkohol getrunken hat. Jetzt ist sie 15 und hat seither schon einiges probiert: "Vodka und Sex on the Beach, an alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe angefangen, weil ich mir dachte: ja, ich gehöre nicht mehr zu den Freunden, wenn ich nicht anfange mit trinken."