Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will in der Altenpflege Tarifgehälter gesetzlich zur Pflicht machen und so für bessere Löhne sorgen. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", das sogenannte Pflege-Tariftreue-Gesetz solle noch in diesem Sommer beschlossen werden.

Ohne Tariflöhne keine Pflegeleistung

Heil: "Die Zeit drängt." Bildrechte: dpa Der Gesetzentwurf, den Heil bereits am Freitag zur Beratung innerhalb der Bundesregierung verschickt hat, sieht Tariflöhne als Bedingung für Abrechnungen mit der Pflegeversicherung vor. Laut dem Minister sollen Betreiber von Pflegeeinrichtungen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung erhalten, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen. Heil hielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Versäumnisse in der Sache vor. Dieser habe bisher keine konkrete Lösung vorgelegt.

Spahn will auch Eigenanteile der Heimbewohner deckeln

Spahn: "Wer Tarifbezahlung will, muss die Eigenanteile deckeln." Bildrechte: imago images/photothek Der CDU-Politiker wies den Vorwurf zurück. Ein Gesetzentwurf zur Pflegereform liege längst vor, betonte Spahn. Im Gegensatz zum Plan des Arbeitsministers würden darin aber nicht nur die Interessen der Pflegekräfte, sondern auch die der Pflegebedürftigen berücksichtigt. Zwar will auch Spahn die Abrechnung von Pflegeleistungen an Tariflöhne knüpfen. Allerdings will der Gesundheitsminister auch die Eigenanteile für Heimbewohner deckeln. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) müsse sich dazu "endlich mal verhalten", so Spahn.

Hälfte der Pflegekräfte erhält Tariflohn