Das Instituts der deutschen Wirtschaft forderte die Bundesregierung auf, den Umbau und Neubau solcher Wohnungen deutlich stärker zu fördern. Ein ausreichend hoher Bestand an altersgerechten Wohnungen sei aus verschiedenen Perspektiven gesellschaftlich und ökonomisch sinnvoll: So sei etwa die Versorgung in der eigenen Wohnung wesentlich günstiger als in einer stationären Pflegeeinrichtung. Das könne zur finanziellen Entlastung der Sozial- und Pflegekassen, aber auch der Privathaushalte, beitragen. Durch altersgerechtes Wohnen könnten zudem Unfälle vermieden und ein selbstständigeres Leben länger erhalten werden.