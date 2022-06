Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder wehrt sich gegen die Streichung seines Bundestags-Büros mit vier Mitarbeitern . Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sein Anwalt dem Chef des Haushaltsausschusses des Bundestags ein Schreiben geschickt, in in dem er einen "prüffähigen- und damit rechtsmittelfähigen Bescheid" verlangt, gegen den er Rechtsmittel einlegen könne.

In dem Schreiben heißt es weiter, der Altkanzler habe "über die Medien" erfahren, dass sein Büro "ruhend gestellt" werden solle und die dem Büro zugeordneten Stellen "abgewickelt" würden. Den entsprechenden Beschluss des Haushaltsausschusses zum Entzug der Privilegien bezeichnet der Anwalt als rechts- und verfassungswidrig. Allerdings, so der Anwalt, betone der Altkanzler, dass er eine einvernehmliche Lösung wünsche.

Wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie seinen Tätigkeiten in russischen Energiekonzernen steht Schröder seit Beginn des Ukraine-Krieges stark unter Druck. Es wurden mehrere Anträge zum Parteiausschluss gestellt. Die SPD will erstmals am kommenden Mittwoch in Hannover darüber verhandeln.