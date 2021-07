Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen rückt ein Stück näher: Die führenden Industrieländer haben sich in Venedig auf eine globale Steuerreform geeinigt. In den vergangenen Jahren hatte es bereits mehrere Initiativen für eine solche internationale Steuer gegeben, die jedoch immer wieder gescheitert sind. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der zu den treibenden Kräften der Reform gehört, spricht sogar von einer "Steuerrevolution". Doch ist das wirklich so?

Vieles, was wir über Steuervermeidungsstrategien bzw. Steueroasen wissen, verdanken wir dem Tax Justice Network (TJN), einem unabhängigen, internationalem Netzwerk. Markus Meinzer ist Analyst und Direktor in Deutschland. Wir wollen von ihm wissen, was hinter der geplanten Mindestbesteuerung steckt und ob diese wirklich für mehr Steuergerechtigkeit sorgen wird.

Warum ist eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent überhaupt notwendig?

Markus Meinzer: Global agierende Konzerne zahlen oft kaum Steuern, weil sie Gewinne in Konzernsteuerwüsten – ein Begriff den wir der "Steueroase" vorziehen – verschieben. Ein bekanntes Beispiel ist der Online-Versandhändler Amazon, der den größten Teil seiner Gewinne aus dem Geschäft mit deutschen Kunden nach Luxemburg verschiebt. Das ist unfair im Vergleich zum Buchladen um die Ecke, der brav seine Steuern zahlt. Als Folge dieser Marktverzerrung veröden auf Dauer die Innenstädte, weil kein Händler mehr gegen die steuerfreien Giganten konkurrieren kann.

Markus Meinzer ist Analyst und Direktor von Tax Justice Network in Deutschland. Bildrechte: Markus Meinzer

Welche Lösungen sind durch die Reform geplant?

Markus Meinzer: Die Mindeststeuer soll große internationale Unternehmen zunächst dazu bringen, mindestens 15 Prozent Steuern auf ihren Gewinn zu zahlen – egal wo sie ihren Sitz haben, und egal welche Konzernsteuerwüste sie nutzen. Alle Gewinne, auch jene, die in Konzernsteuerwüsten verschoben wurden, darf der Staat der Konzernmutter nachbesteuern, so dass der Gesamtkonzern effektiv 15% bezahlt.

Beim zweiten Teil der Reform geht es um die Verteilung des Steuerkuchens unter den Ländern. Große Unternehmen sollen nicht mehr nur in ihrem Mutterland besteuert werden, sondern auch da, wo sie gute Gewinne machen. Das betrifft unter anderem die Digitalkonzerne, die durch Internetverkäufe oder Werbeklicks auch dort hohe Gewinne machen, wo sie gar keine Niederlassung haben. Nach den bisherigen Regeln müssen sie dort keine Steuern zahlen. Das soll sich ändern – an der genauen Formel für die Verteilung wird aber noch gearbeitet. Weltweit geht es um nicht mehr als zwölf Milliarden US-Dollar – im Vergleich zur Mindeststeuer, wo es unserer Schätzung nach um 275 Milliarden US-Dollar geht.

Was bedeuten diese Regelungen für deutsche Unternehmen?