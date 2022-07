Hunderte Beschäftigte in mehreren Verteilzentren streiken.

Amazon erwartet keine Auswirkungen auf Kunden.

Verdi kritisiert den Verzicht auf Sonderzahlungen.

An mehreren deutschen Amazon-Standorten sind Beschäftigte in den Ausstand getreten. Kurz vor der Amazon-Rabatt-Aktion "Prime Day" hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Ihren Angaben zufolge laufen die Arbeitsniederlegungen seit dem Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend.

Hunderte Mitarbeiter beteiligen sich – Streiks bis zum Sonnabend

Der Streikaufruf gilt für insgesamt sieben Verteilzentren in Graben bei Augsburg, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne und an zwei Standorten in Bad Hersfeld. In Leipzig beteiligten sich nach Angaben von Verdi bis zu 350 Beschäftigte. Gewerkschaftssekretär Ronny Streich sagte, der Ausstand solle bis zum Ende der Spätschicht am Sonnabend dauern.

Logistikzentrum von Amazon in Leipzig Bildrechte: MDR JUMP Im hessischen Bad Hersfeld beteiligten sich zunächst rund 700 Beschäftigte an dem Streik, in Rheinberg 450, in Graben bei Augsburg waren es etwa 300.



Die Gewerkschaft fordert von Amazon die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages "Gute und gesunde Arbeit".



Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sagte, den seit Jahren für einen Tarifvertrag bei Amazon kämpfenden Kollegen gehöre der Respekt von Verdi.

Amazon erwartet keine Auswirkungen auf "Prime Day"

Amazon teilte mit, man erwarte keine Auswirkungen auf die Kunden durch den Warnstreik. Die Vorbereitungen für die besonderen Verkaufstage hätten schon vor Wochen begonnen. Am Dienstag beginnt Amazons Rabattaktion "Prime Day".