Vorreiter Nordrhein-Westfalen Auch in Deutschland existieren Ansätze für ein ganzheitliches Bedrohungsmanagement. Als vorbildlich gilt in Deutschland das Projekt "Personen mit Risikopotenzial" (PeRiskoP) in Nordrhein-Westfalen. Es wurde 2022 eingeführt. Am Landeskriminalamt wurde eine Zentralstelle geschaffen und auch in allen 47 Kreispolizeibehörden Nordrhein-Westfalens gibt es Ansprechpartner.



Im Rahmen von PeRiskoP prüft die Polizei in NRW das Risiko durch auffällige Personen. In Fallkonferenzen beraten Polizei und weitere Behörden wie Schulen, Gesundheitsämter oder psychiatrische Einrichtungen über das Risikopotenzial und besprechen das langfristig angelegte, stabilisierende Vorgehen.



Erfahrungen von PeRiskoP flossen auch in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema ein. Quelle: polizei.nrw/artikel/erkennen-bewerten-handeln