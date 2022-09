Dritter Corona-Herbst: Gibt es einen Lerneffekt?

Koalition im Krisenmodus | Teil 2 Corona und der Lerneffekt

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Tanja Schnitzler

Die Corona-Pandemie geht in den dritten Winter und eine Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes steht in den Startlöchern. Die Ampel verspricht mehr Freiheit und Eigenverantwortung für den Einzelnen. In erster Linie liest sich der Beschlussentwurf von Justizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach so, als ob die Eigenverantwortung bald in erster Linie bei den Länderparlamenten liegen dürfte.