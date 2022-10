Offenbar ist die Angst des Kanzlers vor einem Auseinanderbrechen der Koalition schon jetzt größer als sein Gestaltungswille als Regierungschef. So kann man aber nicht in einer Krise regieren. Kann er das nicht ändern, dann muss er die Konsequenzen ziehen, die Koalition auflösen.

Da Neuwahlen in der Krise keine Option sind, gibt es nur wieder eine ungeliebte "Große Koalition" als Alternative. So schwer es einem auch fällt, das zu denken. Doch gerade in Krisenzeiten hat sie sich – sowohl 2008 in der Finanzkrise als auch 2019/2020 in der Corona-Krise – bewährt und ein Abschmieren der Wirtschaft verhindert. Aber so kann es jedenfalls nicht weitergehen.