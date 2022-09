So rechnet Lindner in seinem Haushaltsentwurf immer noch mit Einnahmen und Ausgaben von 445,2 Milliarden Euro und einer Schuldenaufnahme von 17,2 Milliarden Euro. Stand Juli 2022. Das liegt in dem Rahmen, den die Schuldenbremse zulässt. Zum Teil wird die Stabilität des Haushaltes durch die Auflösung von Rücklagen in der Höhe von 40,5 Milliarden Euro erreicht. Aus den Mehreinnahmen durch die Inflation werden Steuererleichterungen, wie die Erhöhung des Grundfreibetrages und der Begrenzung der kalten Progression mit circa 12 Milliarden Euro bezahlt. Ebenso werden die zusätzlichen Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer aus der geplanten Gasumlage durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent an die Bürger und die Wirtschaft zum Teil zurückgeführt.