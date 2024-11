Kritiker sehen unterm Strich nur erste Schritte für besseren Klimaschutz. Heike Wex, Physikerin am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, sagt: "Es gab Erfolge, zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim 49-Euro-Ticket und anderem." Der Ukraine-Krieg und die daraus folgende Inflation hätten klimafreundliche Politik jedoch erschwert, schätzt die Forscherin, die sich bei "Scientists for Future" engagiert.

Die Klima-Ökonomin Claudia Kemfert bezeichnet die Klimapolitik der Ampel in ihrem MDR-Podcast als wenig ambitioniert. "Sie hat ein paar Dinge am Anfang gut auf den Weg gebracht, aber dann ist ihr die Luft ausgegangen." Auf der Habenseite sieht Kemfert die Verbesserungen bei Wind- und Solarenergie. Demgegenüber hingen aber zahlreiche wichtige Gesetze aufgrund des Koalitionsbruchs momentan in der Schwebe. Kemfert bilanziert: "Man ist bei weitem nicht so weit gekommen, wie man kommen wollte."