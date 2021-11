Ampel-Minister gesucht Welche Posten bekommt der Osten?

Und wer kommt nun ins Kabinett? Nicht unbedingt die, die am lautesten brüllen. Deswegen ist es in den Reihen der Ampel-Spitzen auch gerade besonders still. "Die einzig wahre Liste" werden wir erst kennen, wenn die Parteitage von SPD, Grünen und FDP dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Bis zum 5. Dezember werden wir uns also mit Spekulationen und Wunschlisten zufriedengeben müssen. Dann endet der FDP-Parteitag und somit die letzte Abstimmung. Aber so ist das nun mal mit den Wunschlisten. Wünschen kann man sich viel. Ob es in Erfüllung geht, wird man dann sehen.