In der Ampel-Koalition gibt es Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht stärker vor möglicher Einflussnahme zu schützen. Hintergrund ist das Erstarken extremer Parteien im Bund. Die Union hat wohlwollend auf den Vorschlag reagiert.

"Wir teilen die Sorge der parteipolitischen Einflussnahme auf die Justiz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht. Dieses wichtige Thema sollte auf breiter Basis diskutiert werden", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz (CSU), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), sprach sich dabei jedoch für eine unaufgeregte Debatte aus. "Ich warne einfach vor wie auch immer gearteten Schnellschüssen", sagte er am Dienstag in Berlin. Man könne in die Stärke des Bundesverfassungsgericht vertrauen.



"Es spricht viel dafür, das Gericht zu härten. Man muss aber aufpassen, dass es nicht verhärtet", warnte Frei. Er sehe derzeit nicht die Gefahr, dass eine politische Kraft im Bundestag und erst recht nicht im Bundesrat mehr als 50 Prozent bekommen könne. Sehr viel größer sei dagegen die Gefahr, dass eine Kraft eine Sperrminorität von einem Drittel der Stimmen erhalten könne.