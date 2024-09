Haushaltswoche Lindner räumt Unzufriedenheit mit eigenem Haushaltsentwurf ein

10. September 2024, 15:56 Uhr

Die Bundesregierung hat den auch in der Ampel-Koalition umstrittenen Haushaltsentwurf für 2025 in den Bundestag eingebracht. Finanzminister Christian Lindner verteidigte die Pläne am Dienstag in Berlin, zeigt sie dennoch nicht ganz zufrieden mit der bisherigen Lösung.