SPD, Grüne und FDP verpflichten sich in dem Zusammenhang, den Ausbau der erneuerbaren Energien "drastisch zu beschleunigen" und "alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen". So sollen allein für Windkraft an Land zwei Prozent der Fläche der Bundesrepublik ausgewiesen werden. Das wären etwas mehr als 7.150 Quadratkilometer, was mehr als ein Drittel der Fläche des Landes Sachsen-Anhalt (20.456 Quadratkilometer) entsprechen würde.