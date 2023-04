Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die Arbeitsweise der Ampel-Koalition kritisiert. Lang sagte MDR AKTUELL, die Ampel habe sich in den letzten Monaten zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das habe bei vielen Leuten zu Frust geführt. Nun müsse es darum gehen, was man im letzten Jahr geschafft habe und was man noch schaffen müsse.