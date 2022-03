Ist es Angst oder geschieht der Sinneswandel der Deutschen zum Thema Bundeswehr und Nato aus Überzeugung? Fakt ist, das Gebot der Stunde lautet Aufrüstung statt Abrüstung. Während es in der Union und der FDP durchgehend prominente Stimmen gegeben hat, die sich für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr ausgesprochen haben, ist dies durch den Krieg in der Ukraine zur Mehrheitsmeinung in der Bundespolitik geworden.