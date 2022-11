Das 20-Millionen-Einwohner-Land erlebte innerhalb von drei Jahren zwei Machtübernahmen durch Putschisten, große Teile des Landes werden von islamistischen Milizen kontrolliert. Zehntausende fliehen vor dem Bürgerkrieg in angrenzende Nachbarstaaten. Die jetzt regierende Militärjunta mit dem Übergangspräsidenten Assimi Goïta scheint dabei alles andere als interessiert daran zu sein, dass die Blauhelmtruppen in ihrem Land für Stabilität sorgen.

Es scheint so, als würden die malischen Generäle lieber mit der russischen Privatarmee "Gruppe Wagner" zusammenarbeiten. Die russischen Söldner sollen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge an einem Massaker in der Region Mopti beteiligt gewesen sein, bei dem hunderte Zivilisten getötet worden sein sollen.

Die deutsche Zusammenarbeit mit der malischen Regierung ist dabei auf einem Tiefpunkt angelangt. Seit Oktober dieses Jahres dürfen deutsche Truppen nur noch mit Erlaubnis der malischen Regierung Aufklärungsdrohnen starten, was die Arbeit vor Ort extrem erschwert. Laut Bundeswehrvertreterinnen und -vertretern werden die Genehmigungen für Drohnenflüge oft gar nicht oder verspätet erteilt.

"Alle Ziele verfehlt"

Die Bundeswehr hatte in Mali drei Ziele, sagt Politikwissenschaftler Kaim. "Die Bundeswehr-Soldaten sollten für Sicherheit und Stabilität im Land sorgen, gut mit der malischen Regierung zusammenarbeiten und zeigen, dass Deutschland seine internationale Verantwortung als Teil der Vereinten Nationen wahrnimmt." Alle drei Ziele seien verfehlt worden, meint Kaim. Das Land würde zurzeit immer unsicherer, die malische Regierung arbeite gegen und nicht mit der Bundeswehr und die meisten westlichen Bündnispartner seien schon abgezogen (Frankreich) oder hätten ihren Abzug angekündigt (Großbritannien, Tschechien, Kanada).

Er wisse nicht, so Kaim weiter, wie die Bundeswehr in Mali für Sicherheit sorgen solle, wenn sie sich, so wie es aktuell der Fall sei, nur noch selbst schützen könne.

Planungssicherheit für die Truppe und internationale Partner

Der Kritik, dass die deutsche Truppenpräsenz in Mali nichts für die Bevölkerung erreicht habe, widerspricht Spellerberg. So sei gerade in der Region um den deutschen Truppenstützpunkt in Gao die Situation deutlich sicherer und viele Menschen würden dort hin fliehen, weil es hier weniger Anschläge gäbe. Ein ordentlich geplanter Rückzug sei enorm wichtig, meint Spellerberg. Das gelte sowohl für die eigenen Soldatinnen und Soldaten als auch die internationalen Partnerinnen und Partner. Rein logistisch ließe sich der Abzug auch gar nicht schneller gestalten.

Klar ist: Der gestern geschlossene Kompromiss auf Regierungsebene ist noch keine definitive Entscheidung. Der Bundestag entscheidet über Einsätze der Bundeswehr. Es sei jedoch davon auszugehen, dass das Parlament im kommenden Mai einer Verlängerung des Mali-Mandates mit einem Zeitplan für den Ausstieg zustimme, so Spellerberg.