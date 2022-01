Regieren statt kritisieren – so könnte man die neue Devise bei den Grünen beschreiben. Dass die Partei die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen will, hat der scheidende Bundesvorsitzende Robert Habeck auf dem digitalen Parteitag in Berlin erneut unterstrichen. Mit dem Wechsel der Grünen von der Oppositions- auf die Regierungsbank, hat sich aber auch die Rolle des Bundesvorstandes geändert. Statt Regierungshandeln kritisch zu kommentieren, muss er dieses nun erklären und auch unliebsame Kompromisse der Basis vermitteln.