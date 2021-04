Laschet muss alles auf die Karte Kanzlerkandidatur setzen

Doch die Logik der Umfragen spielt in der Politik selten eine Rolle. Anders als Lafontaine will Armin Laschet seinen Machtanspruch durchsetzen. Vielleicht würde ihm ein Rückzug leichter fallen, wenn er nicht erst drei Monate CDU-Vorsitzender wäre. Jetzt bei der Kandidatenfrage zu kneifen, würde ihn sofort zur politisch lahmen Ente machen. Alle Treueschwüre der CDU-Führung wären über Nacht hinfällig. Denn der neue "König" heißt dann Markus Söder. Mit einem leidlich guten Wahlergebnis für die Union würde Laschet die Bundestagswahlen als Parteivorsitzender noch überstehen. Bei den 2022 anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen könnte aber seine Macht wackeln. So muss Armin Laschet alles auf die Karte Kanzlerkandidatur setzen. Ob allerdings die Wähler ein "Weiter so" im Stile von Angela Merkel wollen, wie es Laschet verkörpert, ist fraglich.

Ein wesentlicher Unterschied zu Söder ist sicher Laschets Engagement für eine vielfältige Gesellschaft. Er möchte besonders Menschen aus Einwandererfamilien, die schon lange in Deutschland leben, noch besser integrieren. Außerdem legt er sehr viel wert darauf, dass die Folgen von Klimaschutzmaßnahmen sozial ausgeglichen werden müssen.

Nächster Kanzler muss Reformstau lösen

Markus Söder ist das Gegenteil von Armin Laschet

Markus Söder dagegen hat nichts zu verlieren. Sollte es zu einem Wahldebakel für die Union, möglicherweise zum Verlust der Kanzlerschaft kommen, kann er seine Hände in Unschuld waschen. Sollte es Laschet dennoch ins Kanzleramt schaffen, kann Söder einen Preis für seinen Rückzug als Kanzlerkandidat einfordern. Mehr Ministerposten, möglicherweise sogar den Fraktionsvorsitz für die CSU in der Unionsfraktion.

Söder polarisiert mehr als Laschet. Das könnte auch eine Gefahr für die Union sein. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ("Des Wählers Herz. Emotionale Parteienbewertung" von Viola Neu) zeigt, dass ein Viertel der CDU/CSU-Wähler sich auch eine Stimmabgabe für die Grünen vorstellen kann. Umgekehrt sind es nur 12 Prozent. In der CDU fürchtet man, dass ein Kandidat Söder diese Wechselstimmung bei Wählern aus der politischen Mitte erzeugt und dieser Trend stärker ist, als man auf der rechten Seite von der AfD gewinnen könnte.

Trotzdem wird es wahrscheinlich Laschet