2,75 Milliarden Euro hat der Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen im laufenden Jahr zugesagt, Kommunen und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder fordern deutlich mehr. Die Parteispitzen der Koalition werden jedoch bestimmt nicht den Fehler machen und ihre roten Linien kommunizieren, bevor es auf dem Flüchtlingsgipfel zum Showdown kommt. So wird es beim Koalitionsausschuss auch in diesem Punkt eher zu internen Beratungen und nicht zu offen kommunizierten Beschlüssen kommen. Das turnusmäßige Treffen könnte so still bleiben wie angekündigt, denn ohne protokollierte Beschlüsse gibt es auch keine Protokollnotizen.