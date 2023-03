In der darauffolgenden Debatte passiert wenig Unerwartetes. Die Union wirft der Bundesregierung vor, dass die Zeitenwende zwar "Wort des Jahres" sei, dass aber, gemessen an den bislang erreichten Fortschritten, nicht von "Tat des Jahres" die Rede sein könne. AfD-Chef Tino Chrupalla prophezeit, dass die einzigen Kriegsgewinner die USA seien und die Linke sieht sich, in Abwesenheit von Sarah Wagenknecht, von einer Allianz aus Medien und Politik als russlandfreundlich gebrandmarkt. Weiter erinnert Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch daran, dass Waffenlieferungen an die Ukraine keine Menschenleben retten würden, wie dies Außenministerin Baerbock behaupte. Wer Waffen liefere, trage vielmehr eine moralische Mitverantwortung für Opfer und Zerstörung, sagt Bartsch.