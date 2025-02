Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Die Staatsanwaltschaft teilte in Berlin mit, der Beschuldigte habe bei der Polizei angegeben, in ihm sei "seit einigen Wochen der Plan gereift, Juden zu töten". Vor diesem Hintergrund sei auch die Auswahl des Tatorts erfolgt. Die Tat stehe nach bisherigen Ermittlungen und dem aktuellen Kenntnisstand in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi

Den Behörden zufolge ist der mutmaßliche Täter ein anerkannter Geflüchteter, der zuletzt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig lebte. Er sei 2023 als unbegleiteter Minderjähriger eingereist. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes erlassen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilte.



Die Berliner Polizei hatte den Verdächtigen am Freitagabend drei Stunden nach der Tat im Umfeld des Mahnmals festgenommen. Der Mann hatte nach Schilderung der Polizei bei seiner Festnahme Blut an den Händen. Er hatte keine Papiere bei sich und war leicht bekleidet. Man fand unter anderem ein Jagdmesser und einen Koran bei ihm.